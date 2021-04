Un Pnrr per la crescita e la credibilità del Paese. L’analisi di Zecchini (Di martedì 27 aprile 2021) Se si vuole un’immagine icastica di quanto poca sia la credibilità dell’Italia tra i suoi partner europei basta vedere il premier che all’ultimo momento per ben due volte ha dovuto telefonare alla presidentessa della Commissione Ue per poter chiudere un negoziato interminabile sulle riforme richieste nel Pnrr. È l’immagine di un Paese che negli ultimi due decenni ha sentito tutti i suoi governi prendere grandi impegni di introdurre riforme per la crescita e poi le ha viste di portata modesta ed attuate al minimo e in ritardo. Quante volte gli italiani hanno ascoltato annunci di nuovi provvedimenti di semplificazione normativa e regolamentare, di efficientamento della Pa, di riforma della giustizia e del fisco, di misure per lo sviluppo del Sud e per la concorrenza, per poi dover costatare risultati deludenti? Il ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Se si vuole un’immagine icastica di quanto poca sia ladell’Italia tra i suoi partner europei basta vedere il premier che all’ultimo momento per ben due volte ha dovuto telefonare alla presidentessa della Commissione Ue per poter chiudere un negoziato interminabile sulle riforme richieste nel. È l’immagine di unche negli ultimi due decenni ha sentito tutti i suoi governi prendere grandi impegni di introdurre riforme per lae poi le ha viste di portata modesta ed attuate al minimo e in ritardo. Quante volte gli italiani hanno ascoltato annunci di nuovi provvedimenti di semplificazione normativa e regolamentare, di efficientamento della Pa, di riforma della giustizia e del fisco, di misure per lo sviluppo del Sud e per la concorrenza, per poi dover costatare risultati deludenti? Il ...

