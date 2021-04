Trappolone per Salvini. Meloni lo inguaia anche sul coprifuoco. La leader di FdI chiede il voto sul suo odg. Ma il Capitano si sfila come su Speranza (Di martedì 27 aprile 2021) Gli alibi a questo punto sono finiti. E le scuse pure: oggi Fratelli d’Italia, dopo il sit-in di ieri sera davanti a Palazzo Chigi andato avanti oltre le 22 per “sfidare” il governo e dimostrare che “il coprifuoco è anti-costituzionale”, porterà in Aula un Ordine del giorno per abolirlo. Servendo a Matteo Salvini su un piatto d’argento, dunque, l’occasione per liberarsi dell’odiata misura non solo a chiacchiere ma con gli strumenti che il legislatore mette a disposizione, a maggior ragione visto che la Lega ha lanciato domenica notte, alla vigilia del ritorno in giallo di 15 Regioni e la conseguente riapertura anche serale di bar e ristanti, una raccolta firme per abolire lo stop alle 22 di tutti gli spostamenti e di tutte le attività. Non a caso la leader dell’opposizione Giorgia Meloni pure stavolta, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Gli alibi a questo punto sono finiti. E le scuse pure: oggi Fratelli d’Italia, dopo il sit-in di ieri sera davanti a Palazzo Chigi andato avanti oltre le 22 per “sfidare” il governo e dimostrare che “ilè anti-costituzionale”, porterà in Aula un Ordine del giorno per abolirlo. Servendo a Matteosu un piatto d’argento, dunque, l’occasione per liberarsi dell’odiata misura non solo a chiacchiere ma con gli strumenti che il legislatore mette a disposizione, a maggior ragione visto che la Lega ha lanciato domenica notte, alla vigilia del ritorno in giallo di 15 Regioni e la conseguente riaperturaserale di bar e ristanti, una raccolta firme per abolire lo stop alle 22 di tutti gli spostamenti e di tutte le attività. Non a caso ladell’opposizione Giorgiapure stavolta, ...

