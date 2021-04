Torna il mare sporco: Santa Teresa, via sabbia da vasca di contenimento (VIDEO) (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Grosse chiazze dal colore poco rassicurante hanno lambito martedì 27 aprile il lungomare e la spiaggia di Santa Teresa. Il vento ha spinto ciò che sembra un’evidente, spessa e lunga striscia di inquinamento aldilà della scogliera, fin quasi sotto il muraglione laddove si è in alcuni tratti sovrapposta ad una grossa chiazza più scura, quasi nera, del tutto sommersa. Consideratane la sistematicità, questo fatto non sarebbe più una notizia se non fosse per la mancanza di assuefazione di chi osserva. Santa Teresa – Negli stessi minuti – ma gli eventi non sono collegati – una squadra di operai stava provvedendo a svuotare dalla sabbia la vasca del ‘troppo pieno’. Attraverso l’utilizzo di una grossa idrovora da espurgo, gli uomini ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Grosse chiazze dal colore poco rassicurante hanno lambito martedì 27 aprile il lungoe la spiaggia di. Il vento ha spinto ciò che sembra un’evidente, spessa e lunga striscia di inquinamento aldilà della scogliera, fin quasi sotto il muraglione laddove si è in alcuni tratti sovrapposta ad una grossa chiazza più scura, quasi nera, del tutto sommersa. Consideratane la sistematicità, questo fatto non sarebbe più una notizia se non fosse per la mancanza di assuefazione di chi osserva.– Negli stessi minuti – ma gli eventi non sono collegati – una squadra di operai stava provvedendo a svuotare dallaladel ‘troppo pieno’. Attraverso l’utilizzo di una grossa idrovora da espurgo, gli uomini ...

