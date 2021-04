Tavoli pieni, ma niente folla per la prima cena fuori dopo 6 mesi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Tavoli pieni ma niente folla per la prima cena fuori dei romani dopo quasi 6 mesi. Con le forze dell'ordine a presidio anti assembramenti nella luoghi di ritrovo più frequentati dai giovani. Nei locali dei quartieri a più alta concentrazione di ristoranti ed attività serali si contano centinaia di Tavolini posizionati nelle strade e nelle piazze per consentire di far ripartire le attività con il ritorno del Lazio in zona gialla. A Trastevere non tutti i ristoranti e i pub hanno riaperto, qualcuno per assenza di spazi esterni, in altri spiega un gestore mentre sistema la sua struttura "ci stiamo organizzando per ricominciare puntando soprattutto al weekend". Tra i vicoli del quartiere ci sono soprattutto giovani, ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI -maper ladei romaniquasi 6. Con le forze dell'ordine a presidio anti assembramenti nella luoghi di ritrovo più frequentati dai giovani. Nei locali dei quartieri a più alta concentrazione di ristoranti ed attività serali si contano centinaia dini posizionati nelle strade e nelle piazze per consentire di far ripartire le attività con il ritorno del Lazio in zona gialla. A Trastevere non tutti i ristoranti e i pub hanno riaperto, qualcuno per assenza di spazi esterni, in altri spiega un gestore mentre sistema la sua struttura "ci stiamo organizzando per ricominciare puntando soprattutto al weekend". Tra i vicoli del quartiere ci sono soprattutto giovani, ...

Advertising

sulsitodisimone : Tavoli pieni, ma niente folla per la prima cena fuori dopo 6 mesi - AnnaxLGxTS : RT @francyfra197979: I tavoli del ristorante sotto casa mia sono pieni, e nonostante mi rompa i coglioni saltare piatti e persone per entra… - eowyn962010 : RT @francyfra197979: I tavoli del ristorante sotto casa mia sono pieni, e nonostante mi rompa i coglioni saltare piatti e persone per entra… - lucciarini71 : RT @francyfra197979: I tavoli del ristorante sotto casa mia sono pieni, e nonostante mi rompa i coglioni saltare piatti e persone per entra… - ellezeta23 : Stamani ho visto i tavoli dei bar pieni di persone desiderose di vivere secondo normalità e libertà. -