Tabellone Wta 1000 Madrid 2021: Barty guida il seeding (Di martedì 27 aprile 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Wta 1000 Madrid 2021. Sulla terra rossa spagnola è la numero uno al mondo Ashleigh Barty a guidare il seeding, seconda testa di serie Naomi Osaka. Tante le stelle presenti, tra queste anche Simona Halep e Garbine Muguruza, nella speranza che qualche azzurra possa essere promossa dalle qualificazioni. Appuntamento dal 30 aprile al 9 maggio. Tabellone WTA Madrid PRIMO TURNO (1) Barty vs Rogers Q vs Q Q vs Q Riske vs (14) Swiatek (9) Kvitova vs Bouzkova Kerber vs Vondrousova Kudermetova vs (PR) Vesnina (WC) Jimenez Kasintseva vs (7) Bertens (4) Svitolina vs Teichmann (WC) Badosa vs Krejcikova Q vs Q Putintseva vs (15) Konta (10) Muguruza vs Stephens (PR) Shvedova vs ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta. Sulla terra rossa spagnola è la numero uno al mondo Ashleighre il, seconda testa di serie Naomi Osaka. Tante le stelle presenti, tra queste anche Simona Halep e Garbine Muguruza, nella speranza che qualche azzurra possa essere promossa dalle qualificazioni. Appuntamento dal 30 aprile al 9 maggio.WTAPRIMO TURNO (1)vs Rogers Q vs Q Q vs Q Riske vs (14) Swiatek (9) Kvitova vs Bouzkova Kerber vs Vondrousova Kudermetova vs (PR) Vesnina (WC) Jimenez Kasintseva vs (7) Bertens (4) Svitolina vs Teichmann (WC) Badosa vs Krejcikova Q vs Q Putintseva vs (15) Konta (10) Muguruza vs Stephens (PR) Shvedova vs ...

Advertising

oktennis : Sorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Madrid. Ecco i possibili quarti: (1) Barty ???? vs (7) Bertens ???? (4) Svito… - livetennisit : WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra al via - OA_Sport : WTA Madrid 2021: il tabellone principale offre subito una grande varietà di partite spettacolari. Pliskova-Gauff du… - sportface2016 : Tabellone qualificazioni #WtaMadrid 2021: presenti #Trevisan e #Paolini - livetennisit : WTA 1000 Madrid: Il Tabellone di Qualificazione. Trevisan e Paolini al via per i colori italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta 'Emilia Romagna Open': Andreescu e Sonego guidano le entry list Il tabellone principale dei due tornei, quello maschile e quello femminile, è di grande livello e ... perché appena 24 ore dopo la WTA ci ha proposto un 250 la settimana successiva a Roma. E il cerchio ...

Sonego e Andreescu all'Emilia - Romagna Open. Parata di stelle a Parma, Marchesini: 'Abbiamo colto le occasioni' Il tabellone principale dei due tornei, quello maschile e quello femminile, è di grande livello e ... perché appena 24 ore dopo la WTA ci ha proposto un 250 la settimana successiva a Roma. E il cerchio ...

Il tabellone femminile di Madrid 2021 Ubi Tennis Jannik Sinner sarà testa di serie al Masters 1000 di Madrid Buone notizie per (quasi) tutti arrivano dalla Spagna: Jannik Sinner sarà testa di serie al Masters 1000 di Madrid al via dal prossimo 2 maggio. Una notizia positiva per Jannik, certo, ma anche per co ...

Wta Madrid - Draw: Barty guida il seeding. Esordio complicato per Halep e Pliskova Home; Tennis News; Tabelloni; Tutto pronto per il primo appuntamento ‘1000’ della stagione sulla terra battuta. Ai nastri di partenza del 'Mutua Madrid Open' otto delle prime ...

Ilprincipale dei due tornei, quello maschile e quello femminile, è di grande livello e ... perché appena 24 ore dopo laci ha proposto un 250 la settimana successiva a Roma. E il cerchio ...Ilprincipale dei due tornei, quello maschile e quello femminile, è di grande livello e ... perché appena 24 ore dopo laci ha proposto un 250 la settimana successiva a Roma. E il cerchio ...Buone notizie per (quasi) tutti arrivano dalla Spagna: Jannik Sinner sarà testa di serie al Masters 1000 di Madrid al via dal prossimo 2 maggio. Una notizia positiva per Jannik, certo, ma anche per co ...Home; Tennis News; Tabelloni; Tutto pronto per il primo appuntamento ‘1000’ della stagione sulla terra battuta. Ai nastri di partenza del 'Mutua Madrid Open' otto delle prime ...