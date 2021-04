Sul coprifuoco le traduzioni mistificanti non ce l'hanno fatta (Di martedì 27 aprile 2021) Sia lodata la parola coprifuoco, forse l’unica parola vera emersa in una stagione di parole false. Già la causa di tutto, o di tanto, ha un nome ingannatore, un accrocchio di iniziali e numeri studiato per non dire la verità ossia “polmonite cinese” (mentre invece si dice tranquillamente “variante indiana”, segno che l’India conta poco). Insieme al covid è spuntata quell’altra parola subdola, lockdown, per non dire confinamento. Ora giunge il recovery plan, formula magica per non dire “montagna di debiti”. Ma il coprifuoco i leviatanici non ce l’hanno fatta a nasconderlo sotto una parola inglese, dunque se ne sta lì a palesare la nostra condizione. “La verità vi farà liberi”, dice Gesù. La parola coprifuoco non ci farà liberi in termini materiali, non risparmierà multe a chi torna a casa in ritardo, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Sia lodata la parola, forse l’unica parola vera emersa in una stagione di parole false. Già la causa di tutto, o di tanto, ha un nome ingannatore, un accrocchio di iniziali e numeri studiato per non dire la verità ossia “polmonite cinese” (mentre invece si dice tranquillamente “variante indiana”, segno che l’India conta poco). Insieme al covid è spuntata quell’altra parola subdola, lockdown, per non dire confinamento. Ora giunge il recovery plan, formula magica per non dire “montagna di debiti”. Ma ili leviatanici non ce l’a nasconderlo sotto una parola inglese, dunque se ne sta lì a palesare la nostra condizione. “La verità vi farà liberi”, dice Gesù. La parolanon ci farà liberi in termini materiali, non risparmierà multe a chi torna a casa in ritardo, ...

