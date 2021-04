Striscione No Tav su binari Milano: Procura apre inchiesta (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà anche l'analisi degli indumenti trovati alla stazione Porta Romana di Milano e l'esame delle eventuali tracce di Dna a consentire di individuare i contestatori che stamane, con il volto coperto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà anche l'analisi degli indumenti trovati alla stazione Porta Romana die l'esame delle eventuali tracce di Dna a consentire di individuare i contestatori che stamane, con il volto coperto ...

Advertising

brongosalvatore : RT @MiTomorrow: Gli anarchici hanno lasciato sui binari uno striscione inneggiante al movimento No Tav ? #milano #notav #striscione #porta… - rep_milano : Striscione No Tav sui binari di Milano, sciopero senza preavviso oggi 27 aprile dalle 17 alle 18 dei treni Trenord:… - AnsaLombardia : Striscione No Tav su binari Milano, spray sul macchinista. Sindacati indicono un'ora di sciopero dalle 17 | #ANSA - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Gli anarchici hanno lasciato sui binari uno striscione inneggiante al movimento No Tav ? #milano #notav #striscione #porta… - MiTomorrow : Gli anarchici hanno lasciato sui binari uno striscione inneggiante al movimento No Tav ? #milano #notav… -