Siena | spedizione punitiva della baby gang contro i rivali | 16 denunciati

(Di martedì 27 aprile 2021)16 giovani , di cui otto ancora minorenni , dai carabinieri alla procuraRepubblica died a quella per i minori di Firenze per una 'avvenuta alcuni mesi fa ...

Denunciati 16 giovani , di cui otto ancora minorenni , dai carabinieri alla procura della Repubblica died a quella per i minori di Firenze per una '' punitiva avvenuta alcuni mesi fa tra Colle Val d'Elsa e Poggibonsi. Da quest'ultima località, ricordano oggi i carabinieri, partirono ...I Carabinieri di Colle di Val d'Elsa hanno denunciato alla Procura della Repubblica died a quella per i minori di Firenze, 16 ragazzi, 8 dei quali minorenni, a seguito delle ...propria...Fermato dai carabinieri un gruppo di ragazzi armati di manganelli e partiti da Colle Val d'Elsa per aggredire alcuni coetanei di Poggibonsi ...Otto sono maggiorenni e altri otto ancora minori. Sono stati denunciati dai carabinieri alla procura della Repubblica di Siena ed a quella per i minori di Firenze per aver partecipato, secondo l'accus ...