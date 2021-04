Scuole che pubblicato foto, video e audio di minori: non basta il consenso dei genitori. Una proposta di check list privacy per essere sicuri (Di martedì 27 aprile 2021) Uno dei quesiti che più frequentemente mi viene rivolto quale Responsabile della Protezione dei Dati in ambito scolastico, riguarda la possibilità di raccogliere ed utilizzare, nei modi e per le finalità più disparate, immagini e video di studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Uno dei quesiti che più frequentemente mi viene rivolto quale Responsabile della Protezione dei Dati in ambito scolastico, riguarda la possibilità di raccogliere ed utilizzare, nei modi e per le finalità più disparate, immagini edi studenti. L'articolo .

Advertising

Palazzo_Chigi : #26aprile, Draghi: La creazione di opportunità per i #giovani nel mondo del lavoro sarà anche l’effetto naturale de… - SimoPillon : Tra pochi minuti comincia la commissione giustizia, e sono pronto. Rispetto per tutti, ma no a leggi che confondano… - stanzaselvaggia : Il video di Beppe Grillo e tutto quello che non ha imparato dalla vita. Ho scritto questo. - FPuggini : RT @Paolo__Ferrara: Il lavoro sulle scuole è un lavoro fatto per i nostri bambini. In tre anni abbiamo impegnato circa 21 milioni di euro p… - giudiiiiiiiii : @theciosaz @ego_sono Peró nel twitt iniziale è partito dicendo che che non si insegnano queste cose nelle scuole it… -