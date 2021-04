Ruby ter, salta l’udienza: Berlusconi è ancora in ospedale. Il silenzio monta il giallo sulla sua salute (Di martedì 27 aprile 2021) Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi inducono i suoi legali a chiedere un rinvio per l’udienza prevista domani per il caso Ruby ter, destinata a saltare. Da quanto fa sapere l’Adnkronos, la difesa dell’ex premier ha presentato un’istanza di legittimo impedimento ai giudici milanesi del processo. Dunque domani l’incontro calendarizzato in tribunale si svolgerà solo per rendere noto il probabile rinvio del dibattimento. E infatti, si apprende da Libero, «l’udienza fissata per domani mattina mercoledì 28 aprile, non si terrà più nella maxi aula della Fiera di Milano, usata per le attività del procedimento data l’emergenza Covid, ma in una più piccola aula del Palazzo di Giustizia milanese. E alla presenza solo di poche parti per discutere sull’istanza e sul ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Le condizioni didi Silvioinducono i suoi legali a chiedere un rinvio perprevista domani per il casoter, destinata are. Da quanto fa sapere l’Adnkronos, la difesa dell’ex premier ha presentato un’istanza di legittimo impedimento ai giudici milanesi del processo. Dunque domani l’incontro calendarizzato in tribunale si svolgerà solo per rendere noto il probabile rinvio del dibattimento. E infatti, si apprende da Libero, «fissata per domani mattina mercoledì 28 aprile, non si terrà più nella maxi aula della Fiera di Milano, usata per le attività del procedimento data l’emergenza Covid, ma in una più piccola aula del Palazzo di Giustizia milanese. E alla presenza solo di poche parti per discutere sull’istanza e sul ...

