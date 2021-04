Recovery: Draghi, ‘abbiamo arretrati, obiettivi ambiziosi’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il piano asili nido stanzia 4,6 miliardi per le scuole dell’infanzia, questo porta 230mila posti per i bambini più piccoli, è una stima prudenziale. L’ambizione del governo è raggiungere e superare gli obiettivi Ue, del resto abbiamo un tale arretrato che bisogna essere ambiziosi per recuperare sul passato”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il piano asili nido stanzia 4,6 miliardi per le scuole dell’infanzia, questo porta 230mila posti per i bambini più piccoli, è una stima prudenziale. L’ambizione del governo è raggiungere e superare gliUe, del resto abbiamo un tale arretrato che bisogna essere ambiziosi per recuperare sul passato”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - tuttanotizia21 : RT @TgLa7: #Recovery: Draghi, 1,78 mld per aree sisma - tuttanotizia21 : RT @TgLa7: #Recovery: Draghi, 15 mld per Av ferroviaria -