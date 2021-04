Real Madrid-Chelsea 1-1, Benzema risponde a Pulisic (Di martedì 27 aprile 2021) Real Madrid-Chelsea finisce 1-1. La semifinale di andata di Champions League termina con un pareggio che fa sorridere soprattutto i ‘Blues’ in vista del ritorno in casa. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10? in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois e poi vanno a segno al 14? con bella azione personale di Pulisic dimenticato dalla difesa del Real. Lo statunitense salta Courtois e insacca tra Nacho e Varane sulla linea di porta. Il Real reagisce al 23? con una splendida giocata di Benzema, che da fuori area spara col sinistro ma colpisce il palo esterno. Il francese è più bravo e fortunato al 29?, quando sulla sponda di Eder Militao stoppa di petto e calcia al volo di destro il pallone ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021)finisce 1-1. La semifinale di andata di Champions League termina con un pareggio che fa sorridere soprattutto i ‘Blues’ in vista del ritorno in casa. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10? in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois e poi vanno a segno al 14? con bella azione personale didimenticato dalla difesa del. Lo statunitense salta Courtois e insacca tra Nacho e Varane sulla linea di porta. Ilreagisce al 23? con una splendida giocata di, che da fuori area spara col sinistro ma colpisce il palo esterno. Il francese è più bravo e fortunato al 29?, quando sulla sponda di Eder Militao stoppa di petto e calcia al volo di destro il pallone ...

