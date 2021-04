Presunto ladro viene fatto camminare nudo nella piazza principale: c’è dietro la malavita? (Di martedì 27 aprile 2021) Un video choc sta girando in Rete e vede protagonista un uomo che viene fatto camminare nudo per la piazza di Anzio. A quanto pare questo ragazzo si sarebbe reso responsabile di un furto avvenuto all’interno di un’auto. Il video è stato postato in Rete con il “sequestratore” del ragazzo che dice chiaramente: “Questa si chiama disciplina”, riferito a quanto stava accadendo al ragazzo che si vede chiaramente senza abiti. Accanto al Presunto ladro viene fatta camminare anche la sua ragazza con al guinzaglio un canelupo, entrambi appaiono davanti all’occhio della telecamera visibilmente scossi e intimoriti da quanto sta accadendo. Il tutto però non si ferma qui perché il sequestratore del ragazzo lo schiaffeggia e lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 aprile 2021) Un video choc sta girando in Rete e vede protagonista un uomo cheper ladi Anzio. A quanto pare questo ragazzo si sarebbe reso responsabile di un furto avvenuto all’interno di un’auto. Il video è stato postato in Rete con il “sequestratore” del ragazzo che dice chiaramente: “Questa si chiama disciplina”, riferito a quanto stava accadendo al ragazzo che si vede chiaramente senza abiti. Accanto alfattaanche la sua ragazza con al guinzaglio un canelupo, entrambi appaiono davanti all’occhio della telecamera visibilmente scossi e intimoriti da quanto sta accadendo. Il tutto però non si ferma qui perché il sequestratore del ragazzo lo schiaffeggia e lo ...

