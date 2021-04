Pietralata IV | Nobili | atto di gravità assoluta

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Questa notte a Roma e’ stata bruciata la lapide didedicata ai martiri partigiani del 23 ottobre del 1943. Undi una gravita’, a pochi giorni dalla Festa della Liberazione, uno sfregio a tutti coloro che sono morti per dare a noi la liberta’”. Lo scrive su Facebook Luciano, deputato di Italia Viva. “Era gia’ successo l’11 aprile quando venne bruciata una corona di fiori posta a memoria dei caduti sotto l’oppressione nazifascista. Non arretriamo di un centimetro sui valori costituzionali, non ci faremo intimidire da questi gesti vigliacchi perche’ a Roma non ci deve essere spazio per questi vili retaggi fascisti e squadristi”, conclude.