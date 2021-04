Piazza Affari chiude debole | raffica di vendite su Diasorin

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop… - Agenzia_Ansa : Crolla la Juventus a Piazza Affari dopo le parole del presidente Andrea Agnelli sulla fine del progetto Superlega s… - 123stella16 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop a gir… - Ambra21899516 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop a gir… - vlntnc : Europa incerta aspetta al varco la Fed. A Milano crolla Diasorin -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari

Il Sole 24 ORE

Martedì senza verve per. Il FTse Mib archivia la giornata a 24.473 punti ( - 0,17%). In attesa che l'earning season entri nel vivo anche in Italia (domani in arrivo i conti di Saipem, giovedì sarà il turno di ...peggiora nel finale e torna in territorio negativo (Ftse Mib - 0,2% a 24.465 punti) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali che ridiscende a 107 punti base. Pesa Diasorin ( - 5,...Piazza Affari ha chiuso la seduta in ribasso. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,17% a 24.473 punti. (ANSA). (ANSA) ...Piazza Affari peggiora nel finale e torna in territorio negativo (Ftse Mib -0,2% a 24.465 punti) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali che ridiscende a 107 punti base. (ANSA) ...