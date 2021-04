Operazione antimafia a Potenza, diciassette arresti (Di martedì 27 aprile 2021) Operazione antimafia a Potenza. diciassette persone sono state arrestate nella provincia lucana. Potenza – Operazione antimafia a Potenza nelle prime ore di martedì 27 aprile. Il blitz della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 17 persone, considerate molto vicine al clan mafioso dei Riviezzi di Pignola, famiglia operativa in tutta la provincia della città lucana. Secondo quanto riportato dagli stessi inquirenti, il clan controllava la gestione del bar all’interno del Palazzo di giustizia del capoluogo della Basilicata oltre che una attività di estorsione e di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il blitz sono stati impiegati oltre 150 agenti, con l’Operazione che ha coinvolto anche le regioni di Puglia, Campania e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021)persone sono state arrestate nella provincia lucana.nelle prime ore di martedì 27 aprile. Il blitz della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 17 persone, considerate molto vicine al clan mafioso dei Riviezzi di Pignola, famiglia operativa in tutta la provincia della città lucana. Secondo quanto riportato dagli stessi inquirenti, il clan controllava la gestione del bar all’interno del Palazzo di giustizia del capoluogo della Basilicata oltre che una attività di estorsione e di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il blitz sono stati impiegati oltre 150 agenti, con l’che ha coinvolto anche le regioni di Puglia, Campania e ...

