(Di martedì 27 aprile 2021)Sophosilunquasi 2 milioni di dollari, necessari per ripristinare le attività Sophos, leader globale nella sicurezza informatica di ultima generazione, presenta l’edizione 2021 della sua“The State of2021”, cheuna delle tipologie di cyberattacchi più diffuse e aggressive, come dimostra il fatto che il costo per il ripristino dell’attività di business a seguito di unsia raddoppiato nell’ultimo anno, passando dai 761.106 dollari a 1,85 milioni di dollari. Il riscatto medio che viene pagato si attesta sui 170.404 dollari e la ...

Advertising

infoitinterno : Nuova ricerca analizza il fenomeno ransomware: subire un attacco costa caro - nuova_venezia : [NORDEST ECONOMIA] Il centro della Riviera del Brenta forma il 95% degli addetti dell’area tra Padova e Venezia. «T… - informazionecs : Nuova ricerca Sophos analizza il fenomeno ransomware. Subire un attacco costa quasi 2 milioni di dollari, necessari… - guidoscorza : #cosedagarante | #privacydaily 27.04.21 | Oggi #daleggere Nuova policy privacy Apple: cosa significa per gli utenti… - Segugio_it : Secondo una ricerca di Tecnocasa 35,9% gli italiani sotto i 35 anni di età sono sempre più attratti dall'acquisto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ricerca

ExibArt

Ai partecipanti è stato chiesto di sottoporsi poche ore prima a un test antigenico per ladel coronavirus e a tutti consegnata una mascherina Ffp2, da indossare per tutta la durata del ...... la salute, la cultura e l'educazione, la, il commercio e il turismo, la cooperazione ... ... Per queste ragioni, come Slow Food crediamo vi si debba riservare unacentralità, ...Il Comune di Padova con AcegasApsAmga ed Hera luce, l’azienda che gestisce l’illuminazione pubblica in città, ha deciso di realizzare importanti interventi di miglioramento della luminosità nei sottop ...L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha preso atto della relazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza umbro esposta dalla presidente della Giunta, Donatella Tesei. (ANSA) ...