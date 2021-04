Niccolò Zanardi parla delle attuali condizioni di salute del padre (Di martedì 27 aprile 2021) Il figlio del campione di Handbike ha parlato delle condizioni di salute di Alex È notizia di ieri, 26 aprile, che la procura di Siena abbia chiesto di archiviare le accuse a carico dell’autista del Tir contro cui il 19 giugno del 2020 si è schiantato, a bordo della sua handbike l’ex campione della Formula Uno, Alex Zanardi. In queste ultime ore, intanto, il figlio Niccolò ha parlato delle condizioni di salute del padre a “La Repubblica”. Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo. Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare. Sta migliroando ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 aprile 2021) Il figlio del campione di Handbike hatodidi Alex È notizia di ieri, 26 aprile, che la procura di Siena abbia chiesto di archiviare le accuse a carico dell’autista del Tir contro cui il 19 giugno del 2020 si è schiantato, a bordo della sua handbike l’ex campione della Formula Uno, Alex. In queste ultime ore, intanto, il figliohatodidela “La Repubblica”. Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le suestanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo. Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare. Sta migliroando ...

