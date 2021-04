Mutui prima casa: agevolazioni fiscali per gli under 35 (Di martedì 27 aprile 2021) Il Pnrr include una misura che permetterà ai giovani di usufruire di nuove agevolazioni fiscali per i Mutui relativi alla prima casa Mutui più agevoli per gli under 35. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando il 26 aprile alla Camera il Pnrr, che sarà inviato a Bruxelles per ottenere i 191,5 miliardi, includerà “risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa”. Insomma, per gli under 35 sarà più facile lasciare l’abitazione dei genitori e comprarsi la propria. Non servirà infatti più un anticipo per aprire un mutuo e a fare da garante ci penserà lo Stato. In altre parole, il mutuo potrà arrivare fino al 100% della spesa per l’acquisto. Gli sgravi fiscali previsti La ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Il Pnrr include una misura che permetterà ai giovani di usufruire di nuoveper irelativi allapiù agevoli per gli35. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando il 26 aprile alla Camera il Pnrr, che sarà inviato a Bruxelles per ottenere i 191,5 miliardi, includerà “risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una”. Insomma, per gli35 sarà più facile lasciare l’abitazione dei genitori e comprarsi la propria. Non servirà infatti più un anticipo per aprire un mutuo e a fare da garante ci penserà lo Stato. In altre parole, il mutuo potrà arrivare fino al 100% della spesa per l’acquisto. Gli sgraviprevisti La ...

