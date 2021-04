Migranti | Ocean Viking ne soccorre 236 al largo della Libia

(Di martedì 27 aprile 2021) Oggi laha salvato 236 persone da 2 gommoni sovraffollati in pericolo in acque internazionali, a 32 miglia aldi Zawiyah in. Lo fa sapere Soso Mediterranee, spiegando che "...

Agenzia ANSA

Oggi laViking ha salvato 236 persone da 2 gommoni sovraffollati in pericolo in acque internazionali, a 32 miglia al largo di Zawiyah in Libia. Lo fa sapere Soso Mediterranee, spiegando che "diversi ...... ma erano solo, concime del cimitero Mediterraneo, per i quali è inutile correre, e ... scrive Alessandro Porro, di Sos Mediterranee Italia, a bordo dellaViking, la nave intervenuta in ...Oggi la Ocean Viking ha salvato 236 persone da 2 gommoni sovraffollati in pericolo in acque internazionali, a 32 miglia al largo di Zawiyah in Libia. (ANSA) ...Una veglia per ricordare le persone morte nel naufragio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alle coste della Libia. La preghiera, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, si tiene mar ...