Migranti, l'Europa punta su Mister Rimpatri (Di martedì 27 aprile 2021) A cinque giorni dall'ultimo naufragio con oltre cento morti nel Mediterraneo, la Commissione Europea presenta una nuova proposta sull'immigrazione. Ma questa volta, bando alle ciance: invece che sull'accoglienza e la redistribuzione di chi arriva tra i vari paesi europei - strategia di fatto fallita - si punta ai Rimpatri volontari. Nasce la figura del 'coordinatore dei Rimpatri' per gestirli e incentivarli. In sostanza, per convincere chi non ha diritto a restare nell'Unione a tornare a casa o nel paese di transito. Come? Con un percorso di accompagnamento, ma soprattutto con incentivi a spese degli Stati membri, dai costi del viaggio ai sostegni economici per il primo periodo di permanenza nel paese di origine o transito. L'Ue si impegna a rimpolpare i fondi per il settore già nel bilancio attuale 2021-2027. Dalla crisi ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Europa Migranti, l'Europa punta su Mister Rimpatri ...della Commissione Europea Jean Claude Juncker presentò un piano sulle 'relocations' dei migranti ... Il documento, infatti, non accenna minimamente ad una eventuale redistribuzione in Europa degli arrivi,...

La vergogna dell'indifferenza ... dato voce al dramma senza fine dei nostri fratelli e delle nostre sorelle migranti . L' ...misurabili ed effettivi ( i corridoi umanitari)? Solo con vie legali e controllando l'ingresso in Europa si ...

Il dramma dei bambini migranti, in Europa ne svaniscono 17 ogni giorno EuropaToday Migranti, l'Europa punta su Mister Rimpatri A cinque giorni dall’ultimo naufragio con oltre cento morti nel Mediterraneo, la Commissione Europea presenta una nuova proposta sull’immigrazione. Ma questa volta, bando alle ciance: invece che sull’ ...

Dopo l’ennesima tragedia del mare. Mons. Di Tora (Migrantes): “Basta indifferenza, servono misure a livello mondiale” E' un invito alla corresponsabilità e all'impegno concreto a livello europeo e mondiale sul tema delle migrazioni, per evitare altre tragedie del mare, quello di monsignor Guerino Di Tora, vescovo aus ...

