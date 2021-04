Maradona | ' morte evitabile' | la perizia mette nei guai i medici

Advertising

Agenzia_Ansa : La morte di Maradona poteva essere evitata. E' questa la conclusione della perizia medica disposta dai giudici che… - Corriere : Maradona, la perizia inchioda i medici: “la morte si poteva evitare” - Corriere : Maradona, la perizia inchioda i medici: “la morte si poteva evitare” - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie La perizia choc: la morte di #Maradona poteva essere evitata - - OperaFisista : Maradona: per la perizia la morte si poteva evitare - Sport - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona morte

Nella relazione - si legge su 'Pagina 12 ' che ne ha fornito alcuni passaggi - si evidenzierebbe che ladiera evitabile e che c'è stata negligenza. n primis l'argentino, dopo l'...La perizia medica effettuata dalla Commissione nominata dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta per ladi Diego Armandonon lascia dubbi e, con un perentorio quanto didascalico 'evitabile ', inchioda i medici del Pibe de Oro, Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. Come si legge dal ...In qualità di medici responsabili di Maradona, come si legge su Gazzetta.it, i due specialisti potrebbero essere formalmente imputati per omicidio colposo. La relazione finale della commissione ...La morte di Diego Armando Maradona poteva essere evitata. E' questa la conclusione della perizia medica disposta dai giudici che indagano sulla morte del 'Pibe de oro' avvenuta il 25 novembre scorso.