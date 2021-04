“Ma invece di rompere i mar***…”. Tommaso Zorzi non si frena. E gela la new entry dell’Isola dei famosi davanti a tutti (Di martedì 27 aprile 2021) Manuela Ferrera è da poco arrivata all’Isola dei famosi. Fa parte del gruppo degli “arrivisti” insieme ad Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Il loro compito era quello di dar filo da torcere al gruppo dei “primitivi” che sono da più tempo sulle spiagge dell’Honduras e stanno facendo il loro percorso. Manuela Ferrera si è presentata come una “spaccacocchi”. In realtà non sembra darsi molto da fare per aiutare gli altri. Infatti sono nate da subito delle incomprensioni con gli altri naufraghi. In molti l’hanno accusata di non aver voglia di fare nulla, di passare tutto il tempo a prendere il sole. In particolare la donna si è scontrata con i suoi compagni di squadra, che sono già stufi di lei e l’hanno spinta ad avvicinarsi agli altri naufraghi, i primitivi. (Continua dopo la foto) “Stare a tenere acceso un fuoco tutta la notte non è semplice”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Manuela Ferrera è da poco arrivata all’Isola dei. Fa parte del gruppo degli “arrivisti” insieme ad Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Il loro compito era quello di dar filo da torcere al gruppo dei “primitivi” che sono da più tempo sulle spiagge dell’Honduras e stanno facendo il loro percorso. Manuela Ferrera si è presentata come una “spaccacocchi”. In realtà non sembra darsi molto da fare per aiutare gli altri. Infatti sono nate da subito delle incomprensioni con gli altri naufraghi. In molti l’hanno accusata di non aver voglia di fare nulla, di passare tutto il tempo a prendere il sole. In particolare la donna si è scontrata con i suoi compagni di squadra, che sono già stufi di lei e l’hanno spinta ad avvicinarsi agli altri naufraghi, i primitivi. (Continua dopo la foto) “Stare a tenere acceso un fuoco tutta la notte non è semplice”, ...

