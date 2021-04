Luca Zingaretti: chi è il Commissario Montalbano? età, moglie (Di martedì 27 aprile 2021) Luca Zingaretti è un attore italiano di enorme successo, che ha conquistato tutto il pubblico. Il suo ruolo più fammoso è certamente quello di Salvo Montabano ne Il Commissario Montalbano. Questa sera, martedì 27 aprile, Rai Uno propone in prima serata un episodio dell’amatissima fiction. Scopriamo qualcosa in più sull’attore. Luca Zingaretti: chi è? Luca Zingaretti nasce a Roma l’11 novembre 1961, è alto 165 cm, l’attore ha 59 anni e quest’anno ne compirà 60 ed è del segno zodiacale del Sagittario. Ha trascorso la sua vita nella capitale insieme ai suoi genitori, sua sorella Angela e suo fratello Nicola. La passione epr la recitazione di Luca Zingaretti viene presto fuori e così l’attore inizia a studiare recitazione ... Leggi su puglia24news (Di martedì 27 aprile 2021)è un attore italiano di enorme successo, che ha conquistato tutto il pubblico. Il suo ruolo più fammoso è certamente quello di Salvo Montabano ne Il. Questa sera, martedì 27 aprile, Rai Uno propone in prima serata un episodio dell’amatissima fiction. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.: chi è?nasce a Roma l’11 novembre 1961, è alto 165 cm, l’attore ha 59 anni e quest’anno ne compirà 60 ed è del segno zodiacale del Sagittario. Ha trascorso la sua vita nella capitale insieme ai suoi genitori, sua sorella Angela e suo fratello Nicola. La passione epr la recitazione diviene presto fuori e così l’attore inizia a studiare recitazione ...

Advertising

Luca_tern : RT @matteosalvinimi: Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno a… - GianniErrera : @Luca__Pagani Infatti Grillo mi è sembrato sorpreso, come se a distanza di un anno pensasse che tutto sarebbe passa… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna “Il Commissario Montalbano” su Rai1 – Luca Zingaretti nell’episodio “La rete di protezione” - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Torna “Il Commissario Montalbano” su Rai1 – Luca Zingaretti nell’episodio “La rete di protezione” - amerigame : @GiovaQuez Noi, con De Luca e Zingaretti, dobbiamo prendere lezioni dal Brasile. Coma ci siamo ridotti. -