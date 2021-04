LIVE Giro di Romandia in DIRETTA | Rohan Dennis in vetta | secondo Richie Porte Sesto Ganna

(Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAdi2021, startlist e ordine di partenza del prologo iniziale: Filippovuole la vittoriadi2021: startlist e partecipanti. Presenti Filippoe Peter Sagandi2021: Filippofa le prove did’Italia e punta alla prima maglia di leader A CHE ORA PARTE FILIPPO17.13 Tempo poco rilevante quello di Alex Dowsett, che arriva a 25” dalla. 17.12 Fra poco sarà il momento dell’ultimo italiano, Antonio Tiberi della Trek-Segafredo. 17.09 Stanno per partire gli ultimi 10 corridori. Il podio virtuale:...

Advertising

Raiofficialnews : ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista… - Radio1Rai : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… - ciclismo24ore : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… - zazoomblog : LIVE Giro di Romandia in DIRETTA: tempone di Rohan Dennis Ganna chiamato ad una gran prova! - #Romandia #DIRETTA:… - stefanorizzato : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Sono cresciuto in mezzo a persone di etnie diverse, era normale prenderci incosì. Penso di ... L'ho capito neiche ho fatto ( tra cui il MIAMI, ndr ). Vorrei che le mie canzoni avessero quel ...Giuliana Gemma ha preso la parola ed è sbottata: " No vabbè, prendere in, scherzare e ... La sorella di Vera Gemma a Domenica. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Il 6 maggio si terrà online la nuova asta Bolaffi: all’incanto anche diverse maglie di Maradona e una di Paolo Rossi con il Lanerossi Vicenza.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro di Romandia 2021, startlist e ordine di partenza del prologo iniziale: Filippo Ganna vuole la vittoria Giro di Romandia 2021: startlist e partecipanti. P ...