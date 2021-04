LIVE Giro di Romandia in DIRETTA: manca poco alla partenza, attesa per Filippo Ganna (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro di Romandia 2021, startlist e ordine di partenza del prologo iniziale: Filippo Ganna vuole la vittoriaGiro di Romandia 2021: startlist e partecipanti. Presenti Filippo Ganna e Peter SaganGiro di Romandia 2021: Filippo Ganna fa le prove di Giro d’Italia e punta alla prima maglia di leader A CHE ORA PARTE Filippo Ganna 14.53 Il ciclista che darà il via all’edizione numero 74 del Giro di Romandia sarà lo svizzero Joel Suter, appartenente al team nazionale rossocrociato. 14.51 Venti gli ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAdi2021, startlist e ordine didel prologo iniziale:vuole la vittoriadi2021: startlist e partecipanti. Presentie Peter Sagandi2021:fa le prove did’Italia e puntaprima maglia di leader A CHE ORA PARTE14.53 Il ciclista che darà il via all’edizione numero 74 deldisarà lo svizzero Joel Suter, appartenente al team nazionale rossocrociato. 14.51 Venti gli ...

