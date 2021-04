Lil Nas X risponde ad una domanda privata in merito al suo orientamento (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lil Nas X è il primo rapper apertamente omosessuale ad aver conquistato la classifica Billboard e via Instagram in questi giorni ha risposto a varie domande poste dai fan, anche alla più classica (da chat Grindr per intenderci): A o P? Il cantante, star in radio grazie al tormentone Montero (Call Me By Your Name), ha così risposto: “Ricevo spesso questa domanda. Non sono mai stato un tipo da letto a castello, mi piacciono i letti king size, mi piacciono i letti queen size. Ma a parte gli scherzi, tutta questa merda dell’attivo e del passivo nella comunità gay è diventata un’enorme forma di misoginia. Siete tutti gay, siete tutti fr*ci. Siamo tutti fr*ci”. Un modo colorito per sottolineare come non sia certo una lettera (A, P, V..) a etichettare un ragazzo come più o meno gay rispetto ad un altro ragazzo. Lil Nas X – come scritto su Gay.it – ha poi rivelato di aver ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lil Nas X è il primo rapper apertamente omosessuale ad aver conquistato la classifica Billboard e via Instagram in questi giorni ha risposto a varie domande poste dai fan, anche alla più classica (da chat Grindr per intenderci): A o P? Il cantante, star in radio grazie al tormentone Montero (Call Me By Your Name), ha così risposto: “Ricevo spesso questa. Non sono mai stato un tipo da letto a castello, mi piacciono i letti king size, mi piacciono i letti queen size. Ma a parte gli scherzi, tutta questa merda dell’attivo e del passivo nella comunità gay è diventata un’enorme forma di misoginia. Siete tutti gay, siete tutti fr*ci. Siamo tutti fr*ci”. Un modo colorito per sottolineare come non sia certo una lettera (A, P, V..) a etichettare un ragazzo come più o meno gay rispetto ad un altro ragazzo. Lil Nas X – come scritto su Gay.it – ha poi rivelato di aver ...

