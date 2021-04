La candidata dei Verdi spingerà la Germania a scelte importanti (Di martedì 27 aprile 2021) Anche se Annalena Baerbock non dovesse diventare cancelliera i sondaggi attuali indicano che sarà impossible creare una coalizione senza la formazione ecologista, e questo avrà ripercussioni in tutta Europa. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Anche se Annalena Baerbock non dovesse diventare cancelliera i sondaggi attuali indicano che sarà impossible creare una coalizione senza la formazione ecologista, e questo avrà ripercussioni in tutta Europa. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : candidata dei La candidata dei Verdi spingerà la Germania a scelte importanti ... per quanto un po' opaca, il 19 aprile il Partito verde l'ha scelta come candidata alla cancelleria,... Un solido secondo posto Il processo di successione è stato più turbolento per i rivali dei Verdi, l'...

La candidata dei Verdi spingerà la Germania a scelte importanti Internazionale

La candidata dei Verdi spingerà la Germania a scelte importanti Anche se Annalena Baerbock non dovesse diventare cancelliera i sondaggi attuali indicano che sarà impossible creare una coalizione senza la formazione ecologista, e questo avrà ripercussioni in tutta ...

