Isola dei Famosi Francesca Lodo in lacrime per Gilles Rocca | Ilary Blasi sbotta in diretta | Non ha senso quello che dici

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - RyZe_87 : #AscoltiTv: Rai 1 il finale della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori pari al 22.2 per cento.… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 26 aprile 2021: Vittoria Puccini continua strapazzare L’Isola dei Famosi. La fuggitiva 22,21%, L’Isola d… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Alfonso Signorini ha rilasciato una intervista a Il Fatto Quotidiano online dove ha detto la sua sul personaggio del momento, Tommaso Zorzi. Il conduttore ha chiaramente mosso qualche critica a ...Gilles Rocca continua a stare al centro delle polemiche . Nell'ultima puntata de L'Famosi , l'attore ha rifiutato di sottoporsi alla prova del bacio in apnea con Francesca Lodo . Una scelta inaspettata che ha fatto letteralmente crollare la giovane naufraga e innervosire ...Gilles Rocca, uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi che sta facendo più discutere, ultimamente, è stato molto criticato a causa di un episodio accaduto ieri in puntata. Nelle ultime settimane, ...Andiamo a conoscere più da vicino Mario Isola, Responsabile Pirelli in Formula 1 e persona poliedrica con un passato da kartista ed un presente che lo vede - oltre che manager dalla conclamata profess ...