Il Napoli batte il Torino: Gattuso non è sazio e lancia un messaggio alla squadra (Di martedì 27 aprile 2021) Il messaggio lanciato da Gennaro Gattuso alla squadra del Napoli dopo la vittoria con il Torino è chiaro: “Vinciamole tutte“. Il tecnico vuole chiudere in bellezza la stagione con il Napoli, accompagnando la squadra in Champions League. Con ogni probabili l’allenatore lascerà la panchina del Napoli a fine stagione, ma questo non gli sta facendo perdere concentrazione, anzi gli offre ancora più stimoli che sta trasmettendo alla squadra. Gattuso se deve andare via vuole farlo da vincitore, dimostrando che il suo Napoli, senza infortuni e questione Covid, poteva fare molto di più in questa stagione. Le ultime prestazioni hanno messo in mostra un’ottima ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 aprile 2021) Ilto da Gennarodeldopo la vittoria con ilè chiaro: “Vinciamole tutte“. Il tecnico vuole chiudere in bellezza la stagione con il, accompagnando lain Champions League. Con ogni probabili l’allenatore lascerà la panchina dela fine stagione, ma questo non gli sta facendo perdere concentrazione, anzi gli offre ancora più stimoli che sta trasmettendose deve andare via vuole farlo da vincitore, dimostrando che il suo, senza infortuni e questione Covid, poteva fare molto di più in questa stagione. Le ultime prestazioni hanno messo in mostra un’ottima ...

