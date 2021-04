Il decollo della nuova Alitalia è rinviato a luglio (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre la trattativa con Bruxelles e le difficoltà finanziarie di Alitalia continuano, tanto che in 11 mila riceveranno in ritardo anche lo stipendio di aprile, il presidente e l’amministratore delegato della newco Ita fanno sapere che il piano industriale della nuova compagnia aerea non cambierà perimetro: nessuno spezzatino all’orizzonte, ma ancora una volta la volontà di tenere sotto un unico cappello le attività di aviation, handling e manutenzione. “Il nostro piano non è cambiato nelle sue fondamenta strategiche”, ha detto oggi il presidente di Ita, Francesco Caio, ascoltato dalla commissione Trasporti della Camera. “Potrà cambiare il numero della flotta o qualche rotta, se qualche aereo sia di proprietà o in leasing, ma non cambia il fatto che l'azienda deve mantenere intatto il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre la trattativa con Bruxelles e le difficoltà finanziarie dicontinuano, tanto che in 11 mila riceveranno in ritardo anche lo stipendio di aprile, il presidente e l’amministratore delegatonewco Ita fanno sapere che il piano industrialecompagnia aerea non cambierà perimetro: nessuno spezzatino all’orizzonte, ma ancora una volta la volontà di tenere sotto un unico cappello le attività di aviation, handling e manutenzione. “Il nostro piano non è cambiato nelle sue fondamenta strategiche”, ha detto oggi il presidente di Ita, Francesco Caio, ascoltato dalla commissione TrasportiCamera. “Potrà cambiare il numeroflotta o qualche rotta, se qualche aereo sia di proprietà o in leasing, ma non cambia il fatto che l'azienda deve mantenere intatto il ...

