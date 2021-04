Ignazio Moser sbarca all’Isola dei Famosi | tutte le curiosità sul nuovo concorrente

(Di martedì 27 aprile 2021) Nella puntata dell’Isola deidi lunedì 26 aprile, è stato finalmente annunciato tra i naufraghi. Dopo la quarantena obbligatoria e l’essere rimasto bloccato in Messico perché aveva perso il volo per le Honduras, l’ex gieffino arriverà come ultimo naufrago sull’isola giovedì 29 aprile. Ad annunciarlo dipanando così qualsiasi dubbio, è stata la padrona di casa dello show Ilary Blasi. Leggi anche: >> Isola, scoppia il caso degli ‘auricolari gate’: ‘segnale sulla foto di Fariba’? I video Siete certi di sapere tutto sulnaufrago? Iniziamo dal principio. Nato a Trento il 14 luglio del 1982,è il figlio del grande campione di ciclismo Francesco. Come il papà, ha avuto un’interessante carriera sportiva nel ciclismo, chiusa definitivamente ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Manuela su Ignazio Moser: 'Sono sicura che mi guarderà' - GossipItalia3 : Ignazio Moser sbarca all’«Isola dei famosi», l’annuncio della Blasi: tutti i dettagli sull’arrivo #gossipitalianews - POPcornShow_ : Basterà Ignazio Moser a risollevare la situazione? Noi non vogliamo altri maschi alpha, vogliamo amazzoni #isola - blogtivvu : Ignazio Moser: quando sbarca all’#Isola dei Famosi? C’è la data ufficiale - _DAGOSPIA_ : LA BUONA ‘NOVELLA’ – ASIA CONTRO TUTTI ALL’ISOLA, IL CAST DEL PROSSIMO GFVIP. E IGNAZIO MOSER… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

'Ci sarà una grande sorpresa - ha detto la moglie di Francesco Totti - L'arrivo di un nuovo naufrago su Playa Palapa,'. Il ragazzo, rimasto bloccato in Messico per un imprevisto, ha ...Si vociferava già tempo che anchesarebbe entrato a far parte del cast, lo aveva anticipato in tempi non ...Sull'Isola dei Famosi deve ancora sbarcare Ignazio Moser. Il pubblico aspettava di vederlo nella puntata del 26 Aprile. Ecco quando arriverà ...Si vociferava già tempo che anche Ignazio Moser sarebbe entrato a far parte del cast, lo aveva anticipato in tempi non ...