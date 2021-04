House of the Dragon, semaforo verde per il prequel del Trono di Spade (Di martedì 27 aprile 2021) “Fire will reign” (il fuoco regnerà). Con queste parole l’account Twitter ufficiale di Game of Thrones (qui il cofanetto in offerta) ha annunciato il via alla produzione di House of the Dragon, l’attesissimo prequel della serie televisiva. Nella foto compare il cast riunito per il classico table read che precede le riprese sul set: gli attori sono disposti quasi in cerchio, ciascuno con una propria postazione ben distanziata rispetto alle altre, così da assicurare il rispetto del distanziamento. Fire will reign #HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 26, 2021 L’autore George R.R. Martin sarà co-autore Il prequel del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 aprile 2021) “Fire will reign” (il fuoco regnerà). Con queste parole l’account Twitter ufficiale di Game of Thrones (qui il cofanetto in offerta) ha annunciato il via alla produzione diof the, l’attesissimodella serie televisiva. Nella foto compare il cast riunito per il classico table read che precede le riprese sul set: gli attori sono disposti quasi in cerchio, ciascuno con una propria postazione ben distanziata rispetto alle altre, così da assicurare il rispetto del distanziamento. Fire will reign #oftheis officially in production. Follow @offor all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 26, 2021 L’autore George R.R. Martin sarà co-autore Ildel ...

