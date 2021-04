Gattuso non vince solo contro il Torino, ma batte anche altri due temibili avversari (Di martedì 27 aprile 2021) Gattuso ha già vinto. Non solo ieri contro il Torino (e nelle ultime settimane contro Milan, Roma, Bologna, Crotone, Sampdoria, Lazio) ma soprattutto contro gli stereotipi e i pregiudizi, atteggiamenti e comportamenti di una piccola parte di opinione pubblica (soprattutto napoletana) che hanno minato, negli ultimi mesi, la credibilità professionale di Ringhio. Uno degli stereotipi battuti da Rino Gattuso riguarda la narrazione che Ringhio, cosi come tutti i nazionali del 2006 divenuti allenatori, goda immeritatamente di una benevolentia da parte dei media captata per effetto dell’allure del campione del mondo. Per la psicologia sociale uno stereotipo corrisponde a una credenza (non fatti) o a un insieme di credenze in base a cui un gruppo di individui attribuisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)ha già vinto. Nonieriil(e nelle ultime settimaneMilan, Roma, Bologna, Crotone, Sampdoria, Lazio) ma soprattuttogli stereotipi e i pregiudizi, atteggiamenti e comportamenti di una piccola parte di opinione pubblica (soprattutto napoletana) che hanno minato, negli ultimi mesi, la credibilità professionale di Ringhio. Uno degli stereotipi battuti da Rinoriguarda la narrazione che Ringhio, cosi come tutti i nazionali del 2006 divenuti allenatori, goda immeritatamente di una benevolentia da parte dei media captata per effetto dell’allure del campione del mondo. Per la psicologia sociale uno stereotipo corrisponde a una credenza (non fatti) o a un insieme di credenze in base a cui un gruppo di individui attribuisce ...

Advertising

mirkocalemme : Per quanto mi riguarda, #Gattuso meriterebbe un'altra stagione a #Napoli, senza post-ammutinamento e senza le folli… - capuanogio : ?? La volata del #Napoli e l'affetto dei giocatori stanno facendo cambiare idea a #Gattuso che riflette sull'opport… - MCriscitiello : Mah, forse Gattuso non è poi cosi scarso... ?? #granderino - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Nel momento di crisi Gattuso ha chiesto alla squadra di non fermarsi: ecco com'è ripartito il suo Napoli h… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Torrenapoli1: Gattuso è migliorato molto da quando sta a Napoli, un’esperienza altamente formativa e utile alla carriera Il gioco compa… -