Fuori la Tv da viale Asiago! E riaprite subito! (Di martedì 27 aprile 2021) Dal mondo dello spettacolo un appello alla Rai Avvenire, pagina 22, di Massimo Iondini. Aria di riapertura e di ripartenza, tra rassicurazioni e preoccupati appelli. La pandemia ha azzerato lo spettacolo dal vivo, ma da ieri refoli di rinnovate speranze e di ottimismo tirano anche dalle parti di viale Mazzini. Domenica proprio sulle colonne di Avvenire il neodirettore di Radio 3 Andrea Montanari ha annunciato, oltre alla ripresa sulla sua rete dei concerti in diretta (ieri sera il primo, con Daniele Gatti sul podio del Maggio musicale fiorentino), il prossimo atteso ritorno degli eventi live dalla storica Sala A di via Asiago. E ieri, a testimoniare la ferma volontà di rinascita della musica e della cultura, moltissimi artisti tra musicisti, attori, registi, critici e studiosi hanno chiesto con una petizione al presidente della Rai Marcello Foa, all'amministratore ...

