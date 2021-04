Esports | il CIO ha annunciato la Olympic Virtual Series

Leggi su zon

(Di martedì 27 aprile 2021) Arrivata la svolta per i videogiochi e Olimpiadi, il CIO ha ufficializzato la competizione che accompagnerà gli appassionati fino all’inizio di Tokyo 2021 E’ da molto tempo che il mondo olimpico, in particolare il Comitato Internazionale Olimpico, è interessato al mondo dei videogiochi e di come questi in alcuni casi possano diventare parte dell’ecosistema olimpico. Nell’agenda 2020+5, infatti si è dato mandato alle diverse federazioni di sviluppare gli sporti e di interagire attivamente con le comunità videoludiche. Il risultato di questo sforzo è la. La competizione si svolgerà dal 13 maggio al 23 giugno e quindi accompagnerà gli appassionati fino all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Il CIO però ha dato un indirizzo chiaro alla...