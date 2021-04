Dzeko: «Manchester United favorito ma noi abbiamo il diritto di crederci» (Di martedì 27 aprile 2021) Edin Dzeko ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Le sue parole Edin Dzeko ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Le sue parole. GOL ALL’OLD TRAFFORD – «Il mio primo gol all’Old Trafford contro il Manchester United non lo dimenticherò mai, anche perché è stato il primo gol della partita, il mio primo gol in UEFA Champions League e la mia prima partita in uno degli più importanti stadi del mondo. È uno dei miei gol preferiti. È arrivato da un cross dalla sinistra di Makoto Hasebe. Ero sul palo più lontano e credo che Patrice Evra fosse davanti a me. Ho saltato più in alto e ho segnato di testa. Non solo è uno dei miei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Edinha parlato ai microfoni della UEFA in vista della semifinale di Europa League contro il. Le sue parole Edinha parlato ai microfoni della UEFA in vista della semifinale di Europa League contro il. Le sue parole. GOL ALL’OLD TRAFFORD – «Il mio primo gol all’Old Trafford contro ilnon lo dimenticherò mai, anche perché è stato il primo gol della partita, il mio primo gol in UEFA Champions League e la mia prima partita in uno degli più importanti stadi del mondo. È uno dei miei gol preferiti. È arrivato da un cross dalla sinistra di Makoto Hasebe. Ero sul palo più lontano e credo che Patrice Evra fosse davanti a me. Ho saltato più in alto e ho segnato di testa. Non solo è uno dei miei ...

