Diletta Leotta dimentica Can Yaman? Il gossip su Ryan Friedkin (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta ha una liaison top secret col vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin? Lei e Yaman si sarebbero lasciati. Secondo Dagospia Diletta Leotta potrebbe avere in atto una liaison top secret col vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Sulla vicenda non esistono conferme, ma secondo indiscrezioni i due sarebbero stati avvistati insieme in un noto hotel della Capitale. Sarà vero? Per il momento la conduttrice non ha smentito il gossip, ma fino a qualche settimana fa risultava felicemente fidanzata con Can Yaman.

