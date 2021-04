Covid, nuove linee guida per le cure domiciliari: no antibiotici, sì paracetamolo (Di martedì 27 aprile 2021) Il Ministero della Salute ha aggiornato le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti affetti da Covid-19 con la nuova circolare “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2“, pubblicata il 26 aprile e firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Tra i punti più importanti del testo, che aggiorna le linee guida emanate a novembre, torna la “vigile attesa (intesa come costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente)”, ma anche la “misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno tramite pulsossimetria” e i “trattamenti sintomatici (ad esempio paracetamolo o Fans in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) Il Ministero della Salute ha aggiornato leper ledei pazienti affetti da-19 con la nuova circolare “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2“, pubblicata il 26 aprile e firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Tra i punti più importanti del testo, che aggiorna leemanate a novembre, torna la “vigile attesa (intesa come costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente)”, ma anche la “misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno tramite pulsossimetria” e i “trattamenti sintomatici (ad esempioo Fans in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara ...

