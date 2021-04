Covid Italia, Granelli (Confartigianato): "Nel 2021 32% piccole imprese a rischio" (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - SkyTG24 : Covid, Cartabellotta: “Con le zone gialle ci sarà una risalita dei casi” - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - Alessandr0Iezzi : RT @emmevilla: #Covid_19, la Commissione europea fa causa ad #AstraZeneca. Ma la situazione non cambia di una virgola. Tra gennaio e marzo… - juanne78 : RT @AlessandroFois9: @valy_s @Zippo88lrr @zorogat @acarta88 @claudiomontar Un pensiero da italiano residente all'estero. In Italia la pande… -