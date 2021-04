Chiara Ferragni si mette a nudo, la reazione del web è impietosa: “Evita per favore” (Di martedì 27 aprile 2021) Chiara Ferragni si mette “a nudo” e mostra i segni del parto, ma la reazione del web è impietosa: “Grazie per avermi fatto sentire peggio”. Chiara Ferragni mostra i segni del parto in un video su Instagram, ma la reazione del web non è quella che ci si aspetterebbe. La moglie di Fedez scende in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 aprile 2021)si“a” e mostra i segni del parto, ma ladel web è: “Grazie per avermi fatto sentire peggio”.mostra i segni del parto in un video su Instagram, ma ladel web non è quella che ci si aspetterebbe. La moglie di Fedez scende in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LauraRecchia14 : RT @emptyliterature: chiara ferragni starter pack: - iamgiusca : RT @pastaIpesto: in merito al reel di Chiara ferragni dove fa vedere le sue imperfezioni (?), come sempre @amoresquallore ha centrato il pu… - mengoni_rules : Rosina passione influencer. Chiara Ferragni chi? Ahahah #rosiners #rosalinda #zengavo - Stron9erAnnA : Io che propongo idee geniali al profilo di Live Ahead, imprenditrice digitale che Chiara Ferragni scansate proprio. - SaraRRSnow : RT @pastaIpesto: in merito al reel di Chiara ferragni dove fa vedere le sue imperfezioni (?), come sempre @amoresquallore ha centrato il pu… -