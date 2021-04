(Di martedì 27 aprile 2021)nella notte aunaalladi via del Peperinoaidel-fascimo, in zona Pietralata a. Annerita anche lain cui sono elencati i nomi. Sul posto i poliziotti della Digos e la polizia scientifica per i rilievi.

virginiaraggi : Ieri notte è stata bruciata la lapide a Pietralata che ricorda i martiri partigiani morti il 23 ottobre 1943. Un ge… - HuffPostItalia : Bruciata a Roma la corona davanti a una targa dedicata ai martiri del nazi-fascismo - VittorioPalumbo : RT @_MicroMega_: Nella notte è stata bruciata la lapide dei #partigiani che si trova su un muro delle case popolari del quartiere Pietralat… - rtl1025 : ?? Bruciata nella notte a #Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi-fasci… - Radio1Rai : ??#Roma Bruciata nella notte una corona davanti alla targa di Via del Peperino, dedicata ai martiri del nazi-fascism… -

