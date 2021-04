Benno Neumair | trovato il corpo del padre Peter nel fiume Adige | identificato grazie all’orologio

(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo quasi 4 mesi è stato riildi. Ildiera scomparso lo scorso 4 gennaio a Bolzano: il figlio ha confessato di aver ucciso lui e la madre e poi gettato i loro corpi nel. Quello della madre Laura Perselli era stato riil 6 febbraio scorso, ripescato tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. Le ricerche diinvece sono andata avanti per settimane senza esiti. Fino a questa mattina, quando unsenza vita è affiorato dall’acqua delall’altezza della pista ciclabile di Ravina di Trento. La conferma che si tratta della salma del 63enne è arrivata dall’avvocato Carlo Bertracchi, legale della ...

quasi certamente di Peter, ucciso insieme alla moglie Laura Perselli lo scorso 4 gennaio a Bolzano dal figlio, il corpo ritrovato nel fiume Adige all'altezza del quartiere Albere di Trento oggi a mezzogiorno. La ...La salma trovata nell'Adige a Trento appartiene a Peter. Lo conferma l'avvocato Carlo Bertracchi, legale di Madè, sorella di. L'identificazione sarebbe avvenuta tramite alcuni effetti personali trovati sul corpo, in particolare l'orologio. La conferma definitiva potrà arrivare comunque solo dall'...La svolta è arrivata. C’è la conferma, il corpo ritrovato nel fiume Adige questa mattina 27 aprile, è il cadavere ...Il cadavere di una persona avanti in età è stato recuperato dal fiume Adige nella mattinata di oggi dai vigili del fuoco nella zona di Ravina di Trento. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e so ...