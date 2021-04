Bayern Monaco | ufficiale | Nagelsmann sarà il nuovo allenatore

(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo Hoffenheim e Lipsia, Julianallenerà il. Dopo le indiscrezioni della stampa tedesca sull’accordo trovato tra il club e il 33enne, è arrivata in mattinata anche l’ufficialità da parte della società bavarese che, secondo la Bild, pagherà 25 milioni per liberare l’, legato al Lipsia da due anni di contratto. L’firmerà un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2026.quindi il successore di Hans Flick, accostato alla panchina della Nazionale tedesca. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : INCREDIBILE OLIMPIA ????? Milano vince all'ultimo secondo e conquista gara 1 dei quarti di finale contro il Bayern M… - MarcoBellinazzo : Jp Morgan finanzierà l'avvio della #SuperLeague con 3,5 miliardi di euro destinati subito ai club fondatori. AI 12… - gargantuuuu : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Nagelsmann allenerà il #BayernMonaco. Al #Lipsia la cifra record di 25 milioni! - Eurosport_IT : Mercoledì 28 dalle 20:35, l'Olimpia Milano si gioca l'appuntamento con la storia! ???????? #EurosportBASKET… - mirko_masella : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Nagelsmann al #BayernMonaco: il club pagherà 25 milioni di clausola al #Lipsia -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Corriere dello Sport.it

DI BAVIERA (Germania) - Secondo la Bild, l'allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann avrebbe raggiunto un accordo per guidare ila partire dalla prossima stagione. I bavaresi, dopo l'annunciato addio di Flick , hanno scelto l'allenatore 33enne tedesco dopo l'ottimo campionato disputato quest'anno con la squadra ...Nella Coppa dei Campioni raggiunge la sua seconda finale e lui si risulta decisivo nelle partite contro Real Madrid, Mechelen,. Il Milan vincerà poi la finalissima del 23 maggio contro ...Real Chelsea Dove Vederla. Iniziano le semifinali di Champions. Zidane ha vinto tutto con i Blancos, ma non ha mai battuto Tuchel.Se ne parlava già da qualche giorno, ora è arrivata anche l'ufficialità. Non ci sarà Allegri sulla panchina del Bayern Monaco.