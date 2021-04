Battlefield 6 in un leak che svela ambientazione | battle royale gratis e molto altro

(Di martedì 27 aprile 2021) Unavrebbeto l'di6, la modalitàgratuita e l'imminente arrivo di un teaser trailer. Le informazioni, che provengono dall'account Twitter6 News, sono state analizzate dall'insider Tom Henderson. Nello specifico, da quanto emerso apprendiamo che6 dovrebbe essere ambientato in Eurasia nel 2030. Avrà 13 mappe al lancio e un modalità Conquista progettata per 128 giocatori. Leggi...

Secondo Area Jugones, dovrebbero arrivare Battlefield V , Stranded Deep e un titolo per PS5 ancora da confermare. Emerge in rete un nuovo rumor riguardante Battlefield 6, il prossimo capitolo della serie sparatutto di EA in arrivo entro il 2021.