Apple ha svelato un piano di investimenti da 430 miliardi (Di martedì 27 aprile 2021) Rendering del nuovo campus Apple in Carolina del Nord (foto ufficio stampa)Un piano di “accelerazione degli investimenti” aziendali di un’entità paragonabile ai programmi di recupero europeo o americano: Apple ha annunciato l’impegno a investire 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. “Un investimento generazionale”, lo ha definito l’ammministratore delegato Tim Cook, con cui Cupertino vuole aumentare del 20% l’impegno economico rispetto al precedente piano quinquennale. Dopo essere sceso a un minimo di 133 dollari circa, nel corso di lunedì mattina giorno dell’annuncio, il titolo ha chiuso in positivo dello 0,16% a Wall Street (134,85 dollari), da inizio anno è in crescita dell’1,53%. Le risorse saranno utilizzate per sviluppare settori innovativi come ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) Rendering del nuovo campusin Carolina del Nord (foto ufficio stampa)Undi “accelerazione degli” aziendali di un’entità paragonabile ai programmi di recupero europeo o americano:ha annunciato l’impegno a investire 430di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. “Un investimento generazionale”, lo ha definito l’ammministratore delegato Tim Cook, con cui Cupertino vuole aumentare del 20% l’impegno economico rispetto al precedentequinquennale. Dopo essere sceso a un minimo di 133 dollari circa, nel corso di lunedì mattina giorno dell’annuncio, il titolo ha chiuso in positivo dello 0,16% a Wall Street (134,85 dollari), da inizio anno è in crescita dell’1,53%. Le risorse saranno utilizzate per sviluppare settori innovativi come ...

Advertising

NintendoHall : RT @NintendoHall: Mario Kart Tour svelato l'arrivo imminente del Tour Bowser vs. DK - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Pokémon GO: svelato l’arrivo dell’evento Leggende luminose X, con il debutto di #Xerneas - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Pokémon GO: svelato l’arrivo dell’evento Leggende luminose X, con il debutto di #Xerneas - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: Pokémon GO: svelato l’arrivo dell’evento Leggende luminose X, con il debutto di #Xerneas - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: Pokémon GO: svelato l’arrivo dell’evento Leggende luminose X, con il debutto di #Xerneas -