Allegri Juventus, torna in panchina? L’annuncio sul futuro del tecnico (Di martedì 27 aprile 2021) Allegri Juventus – Da tempo si parla del possibile ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Pirlo non sta convincendo e il nome di Max Allegri è sempre accostato ai bianconeri. Del futuro sulla panchina della Juventus ne parlano tutti. Di questo ha parlato appunto, Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara e ‘mentore’ di Massimiliano Allegri a Radio Kiss Kiss. Allegri Juventus, le parole di Galeone Ecco le parole di Galeone: “Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare Allegri. Se Pirlo dovesse perdere ad Udine a chi affideranno la squadra, a Ciccio Grabbi? Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 aprile 2021)– Da tempo si parla del possibile ritorno disulladella. Pirlo non sta convincendo e il nome di Maxè sempre accostato ai bianconeri. Delsulladellane parlano tutti. Di questo ha parlato appunto, Giovanni Galeone, exdel Pescara e ‘mentore’ di Massimilianoa Radio Kiss Kiss., le parole di Galeone Ecco le parole di Galeone: “Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare. Se Pirlo dovesse perdere ad Udine a chi affideranno la squadra, a Ciccio Grabbi? Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. ...

Advertising

capuanogio : ?? #Friedkin ha deciso, il futuro della #Roma si chiama #Sarri. Accantonata la pista #Allegri, a ore l'incontro con… - forumJuventus : Barzagli: 'Scelsi la Juventus perchè è impossibile dirle di no. Con Allegri c'era rapporto di complicità ed ironia… - tuttosport : #Briatore: “A questa #Juve serve Allegri. Con lui si vince” - clawin8 : Un motivo in più per non volere Allegri. - MondoNapoli : Galeone: 'Futuro Allegri? Sarà in Italia! Vuole la Juventus ma non solo, vi spiego' - -