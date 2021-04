Airola, il sindaco Napoletano firma l’ordinanza: scuole chiuse fino a metà maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – Dopo un tira e molla tra aperture e chiusure delle scuole ubicate nel territorio comunale di Airola, con annessi ricorsi al TAR, tra l’altro vinti da parte di un gruppo di genitori, sempre in merito alle ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza, il sindaco Michele Napoletano sta per firmare una nuova ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, fino al 15 maggio. Solo ieri, il sindaco diramò il seguente avviso che lasciava intendere che le lezioni in presenza sarebbero riprese regolarmente: “Il Comune di Airola avvisa che sta per essere emessa nuova ordinanza comunale – la numero 24 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Dopo un tira e molla tra aperture e chiusure delleubicate nel territorio comunale di, con annessi ricorsi al TAR, tra l’altro vinti da parte di un gruppo di genitori, sempre in merito alle ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza, ilMichelesta perre una nuova ordinanza di chiusura dellecittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private,al 15. Solo ieri, ildiramò il seguente avviso che lasciava intendere che le lezioni in presenza sarebbero riprese regolarmente: “Il Comune diavvisa che sta per essere emessa nuova ordinanza comunale – la numero 24 ...

