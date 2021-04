A Torino Greenpeace e ReCommon protestano contro Intesa Sanpaolo | gli attivisti “chiudono” 11 filiali “Banca nemica del clima numero 1”

(Di martedì 27 aprile 2021) Da un lato gli aiuti economici alle comunità colpite da eventi atmosferici straordinari, il sostegno alla ‘Green e Circular Economy’ e l’annuncio di voler contribuire al Green Deal europeo, dall’altro i legami finanziari con il settore dei combustibili fossili, principali responsabili della crisitica. Per questo ahanno protestato“chiudendo” simbolicamente 11di quella che definiscono la “del1 in Italia” e affiggendo adesivi che denunciano le politiche del grupporio, che investe in gas, petrolio e carbone e posizionando. Non solo, gli, davanti ...

Flash mob questa mattina di un gruppo di attivisti die ReCommon acontro Intesa Sanpaolo colpevole, secondo loro, di investire ancora in gas, petrolio e carbone, principali responsabili della crisi climatica in corso. Gli attivisti ...Questa mattina attiviste e attivisti die ReCommon ahanno simbolicamente chiuso 11 filiali di Intesa Sanpaolo - la più grande banca italiana, tra le prime trenta a livello mondiale - colpevole di investire ancora in gas, ...LA PROTESTA DI GREENPEACE E RECOMMON Pubblicato anche lo studio 'Una bancainsostenibile’ sui legami finanziari che Intesa ha con il settore dei combustibili fossili ...la più grande banca italiana, colpevole di investire ancora in gas, petrolio e carbone, principali responsabili della crisi climatica in corso ...