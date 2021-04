Zac Efron si unisce alle star ecofriendly del video Earth Day Musical e stupisce tutti con un viso diverso. E ancora una volta si ritrova vittima di bodyshaming. (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra le star nello speciale Earth Day Musical dedicato alla salute del pianeta c’era anche l’attore 33enne Zac Efron. Travolto dalle critiche per i presunti ritocchi estetici al suo viso. Gli uomini belli delle serie tv viste durante il lockdown guarda le foto Zac Efron, ritocchino sì o no? Come molte star di Hollywood anche l’attivista Zac Efron ha a cuore la salute del pianeta, ed è tra i protagonisti del video Earth ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra lenello specialeDaydedicato alla salute del pianeta c’era anche l’attore 33enne Zac. Travolto dcritiche per i presunti ritocchi estetici al suo. Gli uomini belli delle serie tv viste durante il lockdown guarda le foto Zac, ritocchino sì o no? Come moltedi Hollywood anche l’attivista Zacha a cuore la salute del pianeta, ed è tra i protagonisti del...

